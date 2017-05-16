Dijital platformda yayınlanan 'Fi' dizisinde Bilge karakterini canlandıran Büşra Develi, kaliteli bir iş yaptıklarını söyledi

Oyuncu Burak Deniz ile Büşra Develi, önceki gün Cihangir’de objektiflere takıldı. Motosiklete binerken kasklarını takarak emniyeti elden bırakmayan çift, gazetecilerin sorularını yanıtladı.Dijital platformda yayınlanan 'Fi' dizisinde Bilge karakterini canlandıran Büşra Develi, kaliteli bir iş yaptıklarını söyledi.Muhabirlerin, cesur sahnelerle ilgili soruları üzerine araya giren Burak Deniz, 'Fi'de söylendiği gibi cesur sahnelerinin bulunmadığını belirtti.Oyuncu, sahnelerden çok sektöre kattıklarının konuşulması gerektiğini dile getirdi.Daha önce yayınlanan dizilerden örnekler veren Burak Deniz, ''Kimin kiminle olduğu belli olmayan ne diziler vardı, hatırlayın. 'Fatmagül’ün Suçu Ne?', 'Aşk-ı Memnu'da neler oluyordu unuttuk mu?'' dedi.Burak Deniz ''Fi'de sanki sürekli cinsellik varmış gibi bir durum yaratılmaya çalışılıyor. Kız arkadaşım oynuyor diye söylemiyorum, izleyici olarak konuşuyorum” diyerek tepkisini gösterdi.