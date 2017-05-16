Kadın yarışmacının kocası, karısına uyuşturucu verilip canlı yayında tecavüz edildiğini iddia etti

Reklamı KapatSırbistan Big Brother'da Bomba İddia: Kadın Yarışmacı Tecavüze Uğradı 13 saat önceSırbistan'da yayınlanan 'Big Brother' tarzı programda iki yarışmacı canlı yayında sevişti. Kadın yarışmacının kocası, karısına uyuşturucu verilip canlı yayında tecavüz edildiğini iddia etti.Sırbistan'da yayınlanan ' Big Brother' tarzındaki programda ekrana gelenler, ülke gündemine bomba gibi düştü.Programda, Mirela Lapanovic adlı kadın yarışmacıyla, Milutin Radosavljevic isimli erkek yarışmacı milyonların gözleri önünde sevişti. Buraya kadar yaşananlar dahi gündemi meşgul etmeye yetiyor ancak, olanlar bununla da kalmadı.Mirela Lapanovic'in kocası Andrej Laharnar, milyonlar önünde eşinin Milutin Radosavljevic'le sevişmesinin, aslında bir tecavüz olduğunu iddia etti. Karısına uyuşturucu verilerek cinsel istismara uğradığını savunan Andray Laharnar, programının yapımcılarının bunu örtbas etmeye çalıştıklarını belirtti.Lapanovic'in yanındaki Milutin Radosavljevic'in de olay sırasında uyuşturucu madde etkisi altında olduğu öne sürüldü. Mirela Lapanovic ve TV programının yapımcıları ise bu vahim iddiları yalanlamadı.