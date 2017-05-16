Survivor 2017'den elenerek herkesi şaşırtan Tuğçe, yaşadıklarını ve en çok merak edilenleri Survivor Panorama'da anlatırken gözyaşlarına hakim olamadı

Geçen hafta yapılan ada konseyinde adı en çok yazılan Tuğçe ve bireysel dokunulmazlık sahibi Anıl'ın adını verdiği Ogeday elemeye kaldı. Ogeday ve Tuğçe'nin ardından potaya Berna da girdi. Veda konseyinde Berna, Tuğçe ve Ogeday'dan en az SMS oyunu alan Tuğçe Survivor'dan elendi.Survivor'dan elenen Tuğçe karar sonrası şunları söyledi: "Buraya gelirken ne kadar sevindiysem giderken isyan etme lüksüm olduğunu düşünmüyorum. Devam etmem gerekiyormuş gibi hissediyordum. Yapcak bir şey yok. Şu an çok tuhaf hissediyorum. Gitmeyecekmiş gibiyim ama sonuna geldim. Arkadaşlara başarılar diliyorum. Burası çok güzel keyfini çıkarmaya baksınlar."Tuğçe, Survivor 2017'de geçirdiği 16 haftanın görüntülerini Survivor Panorama'da izledikten sonra gözyaşlarına engel olamadı.Göz yaşlarına boğulan Tuğçe Melis Demir adada yaşadıklarıyla ilgili şöyle konuştu: "Daha önceden elendiğim bölümü izlememiştim. Şimdi böyle müzikli falan izleyince çok üzüldüm. Survivor'dan elendiğime tabii ki üzüldüm ama işte orda Ogeday'ı falan bıraktığımı görünce daha da üzüldüm."Nur Tuğba Algül'ün 'Hata yaptığını düşünüyor musun?' sorusuna ise Tuğçe, "Her insan hata yapar. Kusursuz insan yoktur. Ama oynadığımı falan düşünmüyorum" diyerek cevap verdi.Ardından konuşmasına şöyle devam etti: "Elendikten sonra dışardakilere de sordum 'Neden elendim sizce?' diye hep aldığım cevap şu oldu: Anıl'a verdiğin tepkiden. Şu anda tam olarak ne dediğimi de hatırlamıyorum ama 'Adam gibi otur' demişim galiba.Adaya geldiğimden beri ben Anıl ile arkadaş gibiydim. Ama Anıl'ın hareketi bana çok fazla gelmişti. Ben ona hep kavga ettiğin kişiyi yaz, başkasının yazdığını yazma demiştim. Ama o problem yaşadığı Denisa'yı değil de mesela Yiğit'i yazdı. 4-5 kişi daha yazıyor diye. Bu hep böyle oldu.Bunların ardından benim en yakın arkadaşım Burçak'ı da 4. kişi olarak potaya çıkarınca haliyle ben çok sinirlendim. Bundan dolayı da Anıl'a ağır tepki verdim. Kalmak için böyle bir şey yapması mantıklı olabilir. Ama bu bana göre değil."