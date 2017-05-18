İzmir Marşı'yla büyük beğeni toplayan Haluk Levent, marşa küfrettiği görüntüleri ortaya çıkan oyuncu Ebubekir Öztürk'e tepki gösterdi

Türkiye bugün şu sıralar Payitaht Abdülhamid adlı dizinin kadrosunda rol alan Ebubekir Öztürk’ün yaptığı ayıbı konuşuyor.Ebubekir Öztürk adlı oyuncunun İzmir Marşı’na küfrettiği görüntüleri ortaya çıktı.Oyuncunun milli değerleri küfürlü sözlerle hedef alması tepki çekti.18 Mart Zaferi öncesi şehitler için İzmir Marşı’nı söyleyen Haluk Levent de Öztürk’e tepki gösterdi.