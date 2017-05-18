Şarkıcı Sıla Gençoğlu'nun, bir gece kulübünün işletmecisinden gelen servet değerindeki teklifi "Ben gece kulübünde çalışmam" diyerek, geri çevirdiği iddia edildi

Yaptığı şarkılar ve sahne performansıyla geniş bir hayran kitlesine sahip olan şarkıcı Sıla Gençoğlu, servetlik teklifi reddettiği iddia edildi.Yaz aylarının en hareketli noktalarından olan Bodrum'da bir gece kulübünden 6 konserlik teklif alan Sıla, bu teklifi hiç düşünmeden reddetti.Konser başına 150 bin TL kazanacak olan şarkıcı, kendisine gönderilen teklifi ''Ben gece kulübünde sahne almam!' diyerek geri çevirdiği söylendi.Gece kulüplerinde sahne alan şarkıcıların bu duruma ne diyeceği merak konusu oldu.