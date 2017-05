Dünyaca ünlü güzel şarkıcı Taylor Swift'in aylardır İngiliz aktör Joe Alwyn ile gizli aşk yaşadığı iddia edildi

İki ismin maddi imkanlarını kıyaslayan İngiliz basını, Swift’in 85 milyon liralık malikanede yaşadığını, Alwyn'in anne ve babasının evinde kaldığını vurguladı.İngiliz The Sun’ın haberine göre; Taylor Swift, 26 yaşındaki Hollywood oyuncusu Joe Alwyn ile aylardır aşk yaşıyor.İlişkisinin bilinmesini istemeyen 27 yaşındaki ABD’li şarkıcının, Londra’da zaman geçirdiği ve sevgilisiyle birlikteyken tanınmamak için şapka, fular gibi aksesuarlar taktığı öne sürüldü.İngiliz basını, Swift ile Alwyn ilişkisini kazançlar ve başarılar açısından da değerlendirdi. Buna göre; Swift, 19 milyon sterlinlik (85 milyon lira) Beverly Hills malikanesinde oturuyor. Alwyn ise anne ve babasının evinde kalıyor. Swift’in 84 milyonluk Twitter takipçisine karşılık Alwyn’in 3273 takipçisi var. Swift’in ‘Valentine’s Day’, ‘The Lorax’, ‘The Giver’ filmlerine karşılık Alwyn’in ‘Billy Lynn’s Long Halftime Walk’ ve ‘The Sense of An Ending’ filmleri bulunuyor.Güzel şarkıcı, İskoç DJ Calvin Harris ile 15 aylık ilişkisinin sona ermesinin ardından İngiliz oyuncu Tom Hiddleston'la üç ay birlikte olmuştu.