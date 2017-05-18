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18 Mayıs 2017
Rus şarkıcı büyüledi! Kırmızı bikinisi olay oldu!
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hanna ivanova
Rus şarkıcı Hannah Ivanova tatilini Miami sahilinde geçiriyor.
Tatilin tadını çıkaran Rus güzele kocası Pavel Kuriyanov da eşlik etti. Ivanova kırmızı bikinisi ile bütün dikkati üzerine çekti.
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