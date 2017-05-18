Bahar Candan, Murat Boz haberini açıp video çekmesinin ardından, Instagram'da profil kısmına 'M' harfi yaptı

Geçen hafta Murat Boz ve Eser Yenenler, Bahar-Nihal Candan kardeşlerle yakalanmıştı.Bu olayın ardından Murat Boz ile sevgilisi Aslı Enver ayrıldı haberleri çıkmıştı.Bahar Candan, adeta Murat Boz ile Aslı Enver'in ilişkisini bitirmeye yemin etmiş gibi. Önce, Murat Boz ile yakalandığı haberi video çekti. Şimdi de Instagram'da biyografi bölümüne 'M' harfi yapıp anahtar işareti yaptı.