Selçuk Borak, kızı Özge Borak'ın oynadığı 'İstanbullu Gelin' dizisine dahil oldu. Baba kız ilk kez birlikte aynı projede rol alma şansına kavuştu

Başrollerini Özcan Deniz ve Aslı Enver'in paylaştığı 'İstanbullu Gelin' dizisi, baba kızı aynı projede buluşturdu.Kısa bir süre önce Begüm karakteri ile projeye dahil olan Özge Borak ve babası Selçuk Borak ilk kez aynı dizide bir araya geldi.'İstanbullu Gelin' için ilk kez birlikte kamera karşısına baba kız aynı hastanede çalışan meslektaş iki doktoru canlandırıyor. Selçuk Borak Esma'nın (İpek Bilgin) güvenilir aile doktoru İbrahim'i canlandırırken kızı Özge Borak ise başarılı Jinekolog Begüm'e hayat veriyor.Babası ile aynı projede olmaktan büyük mutluluk duyan Özge Borak konu ile ilgili şunları söyledi:Bugüne kadar babamla sinemada ve özellikle tiyatroda çeşitli projelerde beraber çalıştık. Ama ilk defa bir dizide birlikte rol alıyoruz. Babamla beraber çalışmaktan gurur duyuyorum. Özel hayatımızın dışında, çalışırken de çok uyumlu bir ikiliyiz. Dizide henüz karşılıklı oynamadık. O da bir gün olur umarım.