Turizm sektörü yaz tatili için hazırlıklarını tamamlarken, İngiliz "Independent" gazetesi seyahat yazarı Emma Thompson, "Türkiye'ye tatile gidin" çağrısı yaptı
İngiliz "Independent" gazetesi seyahat yazarı Emma Thomson, İngilizleri Türkiye'de tatil yapmaya çağırdı.
YAZISINDA SEYAHATİNİN İZLENİMLERİNİ PAYLAŞTI
Türkiye seyahatinin izlenimlerini paylaşan yazar, geçen yıl Türkiye'yi tercih edenlerin sayısında düşüş olduğunu, ancak gitmeyenlerin Ege'nin güzelliklerinden mahrum kaldığını yazdı.
Yazıda, özellikle Fethiye ve çevresinde yer alan Likya Yolu, tarihi Kayaköy, Pınara antik kenti ve doğa sporları önplana çıkarıldı.