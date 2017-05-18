Turizm sektörü yaz tatili için hazırlıklarını tamamlarken, İngiliz "Independent" gazetesi seyahat yazarı Emma Thompson, "Türkiye'ye tatile gidin" çağrısı yaptı

İngiliz "Independent" gazetesi seyahat yazarı Emma Thomson, İngilizleri Türkiye'de tatil yapmaya çağırdı.Türkiye seyahatinin izlenimlerini paylaşan yazar, geçen yıl Türkiye'yi tercih edenlerin sayısında düşüş olduğunu, ancak gitmeyenlerin Ege'nin güzelliklerinden mahrum kaldığını yazdı.Yazıda, özellikle Fethiye ve çevresinde yer alan Likya Yolu, tarihi Kayaköy, Pınara antik kenti ve doğa sporları önplana çıkarıldı.