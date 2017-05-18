Kanal D'nin iç yapımlarını gerçekleştiren D Yapım'ın Genel Müdürü değişti

D Yapım Genel Müdürü Müge Turalı Pak geçtiğimiz hafta görevinden istifa etmişti.Ortaks Yapım'ın kurucu ortağıyken Kanal D'ye transfer olan ve Kiralık Aşk, Bir Kadın Bir Erkek gibi dizilerin yapımcılığını yürüten Turalı'nın yerine gelecek isim netlik kazandı.Turalı'nın yerine yine geçtiğimiz hafta O3 Medya'daki Dramalar Direktörlüğü görevinden istifa eden Lale Eren geldi. Doğan Grubu'nda uzun yıllar çalışan ve son olarak Kanal D'nin Genel Yayın Yönetmenliği'ni yürüten Eren, 22 Mayıs'ta görevine başlayacak.