İçerde dizisi final yapar yapmaz yakında başlayacak olan Star TV'nin Türk Malı dizisinin kadrosunda boy gösterecek

Show TV'nin heyecanlı dizisi 'İçerde'de mafya babası Celal Duman'ın, Yeşim karakteriyle genç eşini canlandıran Gözde Kansu, Star TV'de yeniden başlayacak olan 'Türk Malı' dizisinde rol alacak.Başrollerini Şafak Sezer, Mehmet Ali Erbil, Asuman Dabak, Hasibe Eren gibi isimlerin yanı sıra, 'İçerde' dizisinde dikkatleri çeken Gözde Kansu da rol alacak. 'İçerde'nin 39. bölümde sona ermesinin ardından Kansu, yeni projesine başlayacak.