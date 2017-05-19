Sözcü Gazetesi sahibi Burak Akbay'ın da aralarında bulunduğu 4 isim hakkında FETÖ adına suç işlemek suçlamasıyla operasyon başlatıldığı belirtiliyor

Sözcü Gazetesi sahibi Burak Akbay'ın da aralarında bulunduğu 4 isim hakkında 'FETÖ' adına suç işlemek suçlamasıyla operasyon başlatıldı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatı üzerine adreslerde gözaltı ve arama işlemi yapıldığı iddia edildi. Konuya ilişkin olarak açıklama yapan Sözcü gazetesinin avukatları kendilerine iletilen bir gözaltı kararı olmadığını söyledi.Sözcü yazarı Uğur Dündar, operasyon haberlerinin duyulması üzerine Twitter'dan yaptığı açıklamada "Bayram sabahı Sözcü'de gözaltılar varmış! Doğruca gazetem Sözcü'ye gidiyorum. Eğer Sözcü de FETÖ'cü ise, Türkiye'de herkes FETÖ'cüdür!.." dedi.CNN Türk'te yer alan habere göre, soruşturma kapsamında gazetenin sahibi Burak Akbay, internet sorumlu müdürü Mediha Olgun, Mali İşler Müdürü Yonca Kaleli ve muhabir Gökmen Ulu hakkında gözaltı kararı olduğu iddia ediliyor.Sözcü gazetesinin avukatları ise kendilerine iletilen bir gözaltı kararı olmadığını söyledi, "Sadece Gökmen Ulu'nun evinde polis arama yaptı" dedi.Gazete, 2 Eylül 2016'da "Sözcü'yü susturmak istiyorlar" manşetiyle çıkmıştıSözcü gazetesi 2 Eylül 2016'da "Sözcü'yü susturmak istiyorlar" manşetiyle çıkmıştı. Manşet haberde gazete hakkında 'FETÖ' dosyası hazırlandığı belirtiliyordu.Gazetenin manşet sayfasında şu ifadeler yer alıyordu: "Sözcü üzerindeki baskılar artıyor sevgili okurlar. Anlaşılan o ki Türkiye’nin en etkili gazetesi Sözcü susturulmak isteniyor! Neden?Sebep basit: Gerçekleri yazdığı ve malum çevreleri ürküttüğü için!Sözcü'nün FETÖ'cü olduğunu iddia eden kötü niyetli birtakım zevat var!Dahası, Sözcü hakkında savcılıkta bir dosya hazırlandığı duyumunu aldık.Güler misiniz, ağlar mısınız?Bu ülkede herkes FETÖ'cü olabilir ama Sözcü asla olamaz! FETÖ'nün alçak felsefesi, Sözcü'nün karakterine, yapısına, ahlakına uymaz.Bütün haberlerimiz ve tüm yazarlarımızın yazıları ortada……Sözcü sapına kadar Atatürkçü ve Cumhuriyetçidir.Atatürkçü olmamız ve halktan büyük destek görmemiz birilerinin canını sıkıyor. Varsın sıksın, biz doğru yoldan sapmayacağız.İktidar mensupları dahil herkes Pensilvanya'ya gidip “Hocaefendi hazretleri” diye Fethullah Gülen'in elini öperken ona “FETO” diyen ve Türkiye için tehlikeli bir kişi olduğunu yazan tek gazete Sözcü idi.Fethullah Gülen'in Sözcü aleyhine açtığı 35 ceza ve tazminat davası vardır. Bu bile Sözcü'nün sağlam karakterini göstermeye yeterlidir.Yayın hayatına atıldığı ilk günden bu yana Atatürk ilkelerinden sapmayan, Türkiye'nin marka olmuş en dürüst Atatürkçü yazarlarını bünyesinde toplayan, her nüshasında Türkiye Cumhuriyeti'ni, özgürlükleri ve ulusal birliğimizi savunan Sözcü ile FETÖ arasında bir bağlantı kurmaya çalışmak ayıptan da öte büyük bir densizliktir!"