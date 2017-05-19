Ebru Şallı hakkında şaşırtıcı bir iddia ortaya atıldı

Türkiye’de pilates denilince ilk akla gelen isimlerden olan Ebru Şallı hakkında açıklama yapan kişiyse gazeteci ve televizyon yorumcusu Bilal Özcan oldu. Yorumculuk yaptığı magazin programında konuşan Özcan, çok şaşırtıcı bir iddia ortaya attı.Bilal Özcan; “Ebru Şallı'ya tecavüze kalkıştılar” dedi. Bunun üzerine “Ne zaman?” diye soran program sunucusuna tüm detayları şu sözlerle anlattı: “ İstanbul dışında bir otel odasında oldu bu olay. Ebru Şallı direndi, iffetini ve namusunu korudu. Yıllar önce yaşandı ama Ebru Şallı kendisi isterse detaylarını anlatır” diye konuştu. Bu iddiası sonrasında anne babaları uyaran Özcan şunları söyledi: “Ben bu açıklamayı anne ve babaları, genç kızları, delikanlıları uyarmak için yapıyorum. Entertaiment alemi, renkli dünya, eğlence dünyası denilen o alemin perde arkasında her türlü pislik yaşanmaktadır. Ünlülerin kazandıkları paraya, yaşadıkları hayata heveslenmeyin. Uyuşturucu, alkol, tecavüz gibi tüm belalar ne yazık ki o alemin gerçeğidir. Anne ve babalar evlatlarını bu renkli dünyadan uzak tutsunlar…”