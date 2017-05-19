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19 Mayıs 2017

Ünlü sanatçı Kıraç, 19 Mayıs için özel klip hazırladı! (VİDEO)

kıraç
İşte o video...
Ünlü sanatçı Kıraç, 19 Mayıs için özel klip hazırladı! (VİDEO) Muammer Sun tarafından bestelenen '19 Mayıs Marşı' eserini yeniden yorumlayan ve bir klip çeken Kıraç, şarkıyı Twitter hesabından '19 Mayıs doğum günümüzdür. Her 19 Mayıs'ta yeniden doğarız biz.' ifadeleriyle paylaştı.

İşte Kıraç'ın yorumuyla 19 Mayıs Marşı:

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