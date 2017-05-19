İşte o video...

Muammer Sun tarafından bestelenen '19 Mayıs Marşı' eserini yeniden yorumlayan ve bir klip çeken Kıraç, şarkıyı Twitter hesabından '19 Mayıs doğum günümüzdür. Her 19 Mayıs'ta yeniden doğarız biz.' ifadeleriyle paylaştı.