Ünlü komedyen Cem Yılmaz, telefonla kendisini rahatsız edenleri sosyal medyadan ifşa etti.

Yılmaz tacizcilerinin numaralarını teker teker takipçileriyle paylaştı.Şu sıralar yeni filmi 'Arif V 216' için arı gibi çalışan Cem Yılmaz, kendisini telefonla sürekli arayıp rahatsız edenlere ilginç bir çözüm buldu… Tanımadığı numaralar tarafından günde neredeyse 30 kez aranan ünlü komedyen, önceki gün Twitter paylaşımıyla takipçilerini bu durumdan haberdar etti. Kendisini arayanların numaralarını ifşa eden Yılmaz, tacizcileri kendi silahlarıyla vurdu."Bir kamu hizmeti… Aşağıdaki numaralar 2017 yılında telefonla şakalaşmaktan hoşlanan insanlardır. Bu arkadaşları size emanet ediyorum" diyen Cem Yılmaz, telefon tacizcilerini kendine has üslubuyla cezalandırdı. Ancak bu kez de ünlü komedyenin paylaştığı telefonları arayan hayranları Cem Yılmaz'ın numarasının peşine düştü.