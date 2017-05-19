Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım'la tartışan Rus CEO Dmitry Konov ve eşi, İstanbul'da düzenlenen Final-Four'a katılmayacak

Geçen sezon CSKA Moskova ile Fenerbahçe arasında oynanan Euroleague final maçında Sarı-lacivertli oyuncu Kalinic'e saha içine girerek fiziki müdahelede bulunan Dmitry Konov ve eşi Katerina Konks'dan İstanbul'da yapılacak olan Euroleague Final - Four için sürpriz karar...Sansasyonel çift, İstanbul'daki Final-Four'a gelmeme kararı aldı.CSKA Moskova -Fenerbahçe takımları arasında oynanan THY Euroleague final maçında Kalinic'i iterek gündeme bomba gibi oturan Rus çift maça damga vurmuştu.Kaliniç'e fiziki müdahalede bulunan CSKA Moskova tişörtlü taraftarın Rus petrokimya devi Sibur'un CEO'su olduğu ortaya çıkmıştı.Moskova borsasındaki değeri 12.5 milyar dolar olan Sibur Holding dünya üzerinde 70'ten fazla ülkede faaliyet gösteriyor ve 28 binden fazla çalışanı var. Fanatik basketbol tutkunu, CSKA'nın en önemli VIP taraftarı olarak kabul ediliyor.(Hürriyet)