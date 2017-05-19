Ünlü komedyen Cem Yılmaz, Fİ'nin güzeli Merve Çağıran'dan ayrıldığı ve aynı dizide oynayan Cansu Melis Karakuş ile flört ettiği ortaya çıktı
Son dönemde aşk hayatıyla sürekli konuşulan ünlü komedyen Cem Yılmaz gündemden düşmüyor.
MERVE'DEN AYRILIP CANSU'YA KOŞTU
Ünlü komedyenin 'Fi' dizisinin setinde tanışıp aşk yaşamaya başladığı oyuncu Merve Çağıran'dan ayrıldığı iddia edildi. Cem Yılmaz'ın, daha sonra aynı dizide rol alan ve 2014 Best Model birincisi Cansu Melis Karakuş ile flört ettiği ortaya çıktı.
SABANCI'YLA YAKALANINCA SİLDİ
Ancak Cansu Melis Karakuş geçen akşam Hakan Sabancı'yla görüntülenince Cem Yılmaz'dan sürpriz bir hamle geldi. Cem Yılmaz, 3 gün önce Instagram'dan takip etmeye başladığı Cansu Melis Karakuş'u sildi.