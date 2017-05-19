19 Mayıs 2017

Beş dakika rol aldığı diziden iki güzelle aşk yaşadı!

Ünlü komedyen Cem Yılmaz, Fİ'nin güzeli Merve Çağıran'dan ayrıldığı ve aynı dizide oynayan Cansu Melis Karakuş ile flört ettiği ortaya çıktı