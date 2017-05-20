Çapkınlıklarıyla magazin gündeminden düşmeyen ünlü komedyen Cem Yılmaz'ı, Mehmet Ali Erbil diline doladı

Bu sıralar çapkınlıklarıyla gündemden düşmeyen Cem Yılmaz'ı, şovmen Mehmet Ali Erbil, diline doladı. Güzellerin hep minibüste görüntülenmesine gönderme yaparak "Minibüse bir ben binmedim" dedi.Levent'teki dublaj stüdyosundan çıkarken görüntülenen şovmen, "Nerede bu Cem'in meşhur minibüsü? Ona bir ben binmedim. Gösterin bana, bineceğim, tutmayın beni" diyerek espri yaptı. Yılmaz'ın dostu Ozan Güven'e de takılan Erbil, "Ozan da Cem'in yanında mı? Yoksa bunlar aşk mı yaşıyor? 7/24 beraber geziyorlar" diyerek herkesi güldürdü. 'Türk Malı' dizisiyle ekrana döndüğünü söyleyen şovmen, "Her şey yolunda. İddialı bir kadroyla geliyoruz" dedi.