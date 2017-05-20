Ahmet Hakan bugünkü köşe yazısında manken Özge Ulusoy'un “Mankenler neden zengin işadamlarıyla çıkıyor?” sorusuna verdiği yanıtı eleştirdi

Mahken Özge Ulusoy'un bir üniversitede konferansta “Mankenler neden zengin işadamlarıyla çıkıyor?”sorusuna verdiği “Ne yapsın mankenler? Fakirlerle mi çıksın?” yanıtı tartışılıyor.Hürriyet yazarı Ahmet Hakan bugünkü köşesinde hedefteki manken Özge Ulusoy'a kritik bir soru yöneltti:"MANKEN Özge Ulusoy, bir üniversitede “Aşktaki Önceliklerim” konulu bir konferans vermiş.Öğrencilerden biri sormuş kendisine:“Mankenler neden zengin işadamlarıyla çıkıyor?”Cevap vermiş Özge Ulusoy:“Ne yapsın mankenler? Fakirlerle mi çıksın?”Güzel ve etkili bir cevap.Ama bir kusurcuğu var:Tezin işaret ettiği türden sınıf çatışmasının şıngırtısı arasından kafayı çıkaran şu soruya bir cevap veremiyor:“Bu durumda fakirler ne yapsın Özge bacım, fakirler ne yapsın?”