Son dönemin tartışılan iki ismi Bahar ve Nihal Candan merak edilenlerini Armağan Çağlayan'a anlattı. Ünlü kardeşler çarpıcı açıklamalar yaptı

- Eser'in villasından kalabalık bir parti vardı. Murat boz da oradaydı. Eğlendik, bitti. 19 ve 21 yaşındayız. Yaşı küçük iki kızın üzerine bu kadar gidilmemeli.- Biz düzgün kızlarız. Gece kulübünde bile alkol almıyoruz. Çünkü alkol yasağımız var. Babamız çok dindar ama kimse bunu bilmiyor. Sigara bile içmeyiz. Her türlü kan, akciğer testine girebilirim. Raporlarını verebilirim.- Bizi Cicişlere benzetme konusuna hiç girmeyelim. Çok çirkin bir benzetme, hakaret gibi.- 00.00'da evde olma kuralımız var. Yaşı küçük bireyleriz. Başımıza kötü bir şey gelir gerekçesiyle ailemiz biza korumacı yaklaşıyor. İstanbul'daki evimizin kapısında kamera var. Mersin'deki babam bu kameradan ve kaçta girip çıktığımızı, kimin gelip gittiğini takip ediyor. Kamera babamın cep telefonuna bağlı.- Açık konuşmak gerekirse bunları reyting adına yaptım. 'Bahar salak' diyenler aldanıyor. 'Bahar çok zeki ve sizi trollüyor' Onları trollediğimi, kandırdığımı anlayamıyorlar.