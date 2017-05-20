Çektikleri eğlenceli videolarla bilinen How Ridiculous ekibi, THY'nin Final Four reklamında yer aldı. Ekip, Kız Kulesi'nin yanına demirleyen vapurdaki potaya, kulenin balkonundan basket atmayı başardı

İmza attıkları eğlenceli videolarla geniş bir kitleye sahip olan How Ridiculous ekibi, Türk Hava Yolları'nın Final Four için çektiği reklam filminde yer aldı. Ekip kız kulesinin yanına demirleyen vapura kurulan basket potasına, kulenin balkonundan boğazın şiddetli rüzgarına rağmen başarılı bir atış gerçekleştirdi. Eğlenceli reklam filmi sosyal medyada büyük ilgi gördü.