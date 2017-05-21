Fransız asıllı Kanadalı manken ve profesyonel güreşçi Diva Maryse, çıplak fotoğrafları internete sızan son kurban oldu.

The Miz ile evli olan 34 yaşındaki Diva Maryse bu aralar zor günler geçiriyor. 11 yıllık güreş kariyerinin ardından modelliğe başlayan Diva Maryse, WWE’nin en popüler isimleri arasında yer alıyor.Ayrıca pazartesi gecesi, sosyal paylaşım sitelerinde paylaşılan çıplak resimlere sahip en yeni WWE güreşçisi. Total Divas yıldızı, on yıl önce Playboy'un Kanada Kızları takviminin kapağında da yer almıştı.Diva Maryse'in, hacker'lar tarafından üstsüz fotoğrafları internete yayınlandı.