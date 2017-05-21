Giydiği uzun kuyruklu elbisesine hakim olmakta zorlandı

Cannes Film Festivali'nde giydiği kıyafetle dikkatleri üzerine çeken ABD'li model Kendall Jenner, zaman zaman rüzgarın azizliğine uğradı.Kendall Jenner, Cannes Film Festivali kırmızı halısına damgasını vurdu. '120 Beats Per Minute' adlı filmin gösterimine katılan ünlü model, uzun kuyruğu olan elbisesine hakim olmakta zorlandı.Zaman zaman rüzgarın azizliğine uğrayan 21 yaşındaki güzelin çok sayıda fotoğrafı, uluslararası haber ajansları tarafından servis edildi.