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21 Mayıs 2017

Fenerbahçe Avrupa'nın en büyüğü oldu!

fenerbahçe
THY Euroleague Finali’nde temsilcimiz Fenerbahçe, Yunan ekibi Olympiakos'u yenerek şampiyonluğu kucakladı ve Avrupa'nın en büyüğü oldu
Fenerbahçe Avrupa'nın en büyüğü oldu! THY Euroleague Final-Four'da Fenerbahçe 80-64'lük skorla Yunanistan ekibi Olympiakos'u yenerek şampiyon oldu.

FİNALİN 'EN'LERİ
Maçın sayısı: Karşılaşmanın ilk sayısı. Udoh'un pasında Vesely, ters smaç vurup kusursuz bir alley-oop'a imza attı.
Maçın kırılma anı: Eski Olympiakoslu Antic, 4. çeyrekte 7.59'daki üçlüğüyle farkı 18 yapıp hançeri rakibin kalbine indirdi.

Maçın hareketi: 3. çeyrek sonunda Udoh, üst üste 2 müthiş blok vurup maçın gidişatını tamamen F.Bahçe lehine çevirdi.
Maçın adamı: Real Madrid maçı sonrası Olympiakos'a karşı da savunma ve hücumda fark yaratan Udoh.

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