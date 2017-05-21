21 Mayıs 2017

Fenerbahçe Avrupa'nın en büyüğü oldu!

THY Euroleague Finali’nde temsilcimiz Fenerbahçe, Yunan ekibi Olympiakos'u yenerek şampiyonluğu kucakladı ve Avrupa'nın en büyüğü oldu