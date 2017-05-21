THY Euroleague Finali’nde temsilcimiz Fenerbahçe, Yunan ekibi Olympiakos'u yenerek şampiyonluğu kucakladı ve Avrupa'nın en büyüğü oldu
THY Euroleague Final-Four'da Fenerbahçe 80-64'lük skorla Yunanistan ekibi Olympiakos'u yenerek şampiyon oldu.
FİNALİN 'EN'LERİ
Maçın sayısı:
Karşılaşmanın ilk sayısı. Udoh'un pasında Vesely, ters smaç vurup kusursuz bir alley-oop'a imza attı.
Maçın kırılma anı:
Eski Olympiakoslu Antic, 4. çeyrekte 7.59'daki üçlüğüyle farkı 18 yapıp hançeri rakibin kalbine indirdi.
Maçın hareketi:
3. çeyrek sonunda Udoh, üst üste 2 müthiş blok vurup maçın gidişatını tamamen F.Bahçe lehine çevirdi.
Maçın adamı:
Real Madrid maçı sonrası Olympiakos'a karşı da savunma ve hücumda fark yaratan Udoh.