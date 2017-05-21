"Cicişlere benzetilmek hakaret gibi" diyen Candan kardeşlere Cicişler, "Peruk takmakla sizden biz olmaz! Ders çalışın avukat olun." sözleriyle cevap verdi

"Cicişlere benzetilmek hakaret gibi" diyen Candan kardeşlere Cicişler, "Peruk takmakla sizden biz olmaz! Ders çalışın avukat olun." sözleriyle cevap verdi.Son dönemin tartışılan iki ismi Bahar ve Nihal Candan kardeşler, kendilerini Cicişlere benzetenlere sitem ederek, "Bizi onlara benzetmek hakaret gibi" demişti. Kamuoyunda 'Cicişler' olarak bilinen Esra-Ceyda Ersoy kardeşler ise Bahar-Nihal Candan kardeşlerin sözlerine sert bir açıklamayla karşılık verdi.Esra Ersoy ile Ceyda Ersoy, Instagram hesapları üzerinden Bahar ve Nihal Candan kardeşlerin fotoğrafını paylaşıp, ekledikleri zehir zemberek notla Candan kardeşlere karşılık verdiler.Bakın dombili kardeşler sizi bize benzetmelerinden çok rahatsız oluyoruz çünkü çok çirkinsiniz. Biz ise çok güzel ve çok seksiyiz. Biz kim siz kim? Anormal, tuhaf ve uzaylı hareketlerinize hiç girmeyeceğiz bile. Bizim hayranımız olduğunuzu ve evde biriniz Esra biriniz Ceyda olup aynanın karşısına geçip bize özenip bizi taklit ettiğinizi kendin bize söylemiştin Baharcım. Keşke sadece evde taklit etmekle yetinseydiniz. Çünkü o tiplerinizle saçlarınıza uzun sarı peruk takıp yarışma yarışma koştursanızda sizden biz olamaz.Taklitler aslını yüceltirmiş ama siz bize hakaret gibi çıktınız meydana. Daha fazla bizim adımızı kullanarak bizi rezil etmeyin pılınızı pırtınızı toplayın gidin evinizde oturup ders çalışın avukat olun! Gerçi farzedelim ki mezun olabilip avukat olabildiniz. Hangi aklı yerinde insan size davasını verirse artık?