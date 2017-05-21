70. Cannes Film Festivali'nin açılışında giydiği elbise ile olay yaratan model Bella Hadid, ünlü tatil merkezinde denize girerken görüntülendi
Giydiği kıyafetle 70. Cannes Film Festivali'nin açılışına damga vuran dünyaca ünlü model Bella Hadid, Fransa'nın Cannes şehrinde denizin ve güneşin tadını çıkardı.
CESUR BİKİNİSİ DİKKAT ÇEKTİ
ABD'li modelin, iç çamaşırına benzeyen cesur bir bikini tercih etmesi dikkati çekti. Bir yattan denize atlayan ünlü modelin geçirdiği eğlenceli dakikalar fotoğraflara da yansıdı.
INSTAGRAMDAN DA VİDEO PAYLAŞTI
Paparazzilerin adım adım takip ettiği ve her anını fotoğrafladığı 20 yaşındaki güzel, instagram hesabından da bir video paylaştı.
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