CNN Türk yönetiminin, Erdoğan-Trump görüşmesiyle ilgili sözleri nedeniyle ekrandan çektiği Nevşin Mengü sosyal medya hesabından açıklama yaptı

CNN Türk canlı yayınında Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Amerika ziyaretinde ABD Başkanı Trump’la yaptığı görüşmeyi değerlendiren Nevşin Mengü, Erdoğan-Trump görüşmesinin kısa sürmesiyle ilgili “Girdisi çıktısı, oturdusu kalktısı toplam 23 dakika sürdü. Erdoğan, Trump'ı Türkiye'ye davet etti, Trump ise arkasını dönüp gitti." ifadesini kullandı.Bu sözlerinin ardından hedef tahtasına oturtulan Mengü'nün bu ifadesi Erdoğan'ın çevresindeki bazı isimler üzerinden CNN Türk yönetimine iletildi ve tepki gösterildi.CNN Türk yönetimi bunun üzerine Nevşin Mengü'ye ay sonuna kadar yayına çıkmayacağını tebliğ etti.Bu iddialar sonrası Nevşin Mengü'nün sosyal medya hesabından yaptığı "Dönücem :) yakında görüşürüz" paylaşımı dikkat çekti. Mengü bu paylaşımıyla "ekranlardan uzaklaştırıldığı" iddiasını üstü kapalı olarak doğruladı.