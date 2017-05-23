"İllallah yani senin şu ocaklar söndüren komploculuğundan.."

Hürriyet yazarı Ahmet Hakan, Sözcü'nin imtiyaz sahibi Burak Akbay'a ilişkin olarak ileri sürdüğü "Öğrencilik yıllarını Cemaat evlerinde geçirmiştir" iddiası yeniden gündeme getirilen gazeteci Fehmi Koru'ya yönelik "Eh be Fehmi Abi! İllallah yani senin şu ocaklar söndüren komploculuğundan" dedi.Sözcü'nün, aralarında imtiyaz sahibi Burak Akbay'ın da bulunduğu 4 çalışanı hakkında, "FETÖ/PDY üyesi olmamakla birlikte bu örgüt adına suç işlemek" iddiasıyla gözaltı kararı verilmişti. Bu kapsamda gazete muhabirlerinden Gökmen Ulu ile Sozcu.com.tr Haber Müdürü Mediha Olgun gözaltına alınmıştı.Habertürk'ten ayrıldıktan sonra kendi adıyla yayına başlayan blogda ve kurduğu Ocakmedya adlı sitede yazan gazeteci Fehmi Koru, Sözcü'ye yönelik düzenlenen "FETÖ" operasyonunun ardından gündeme getirilen, gazetenin imtiyaz sahibi Burak Akbay'a ilişkin olarak ileri sürdüğü "Öğrencilik yılları cemaat evlerinde geçmiştir" iddiasıyla ilgili olarak açıklama yapmıştıO dönem yazılarını, Yeni Şafak bünyesinde "Taha Kıvanç" mahlasıyla kaleme aldığını hatırlatan Koru, "Burak Akbay kendisinden beklediğim üzere 'Hayır öyle bir şey hiç olmadı, benim onlarla yolum hiç kesişmedi' diye bir açıklama gönderseydi, konu daha o günlerde (2010’da) kapanırdı" demişti. Burak Akbay ise söz konusu iddiayı yargıya taşıdığını ancak netice alamadığını ifade etmişti.Ahmet Hakan'ın "Fenerbahçe’de yerli oyuncu yokmuşmuş..." başlığıyla yayımlanan yazısı şöyle:Her taşın ardından Fehmi Abi çıkıyorSözcü’nün sahibi Burak Akbay, iki gündür FETÖ’nün okullarında okumadığını, yolunun FETÖ ile hiç kesişmediğini anlatmaya, kanıtlamaya çalışıyor.Peki Burak Akbay’ı FETÖ ile irtibatlı hale getiren kim?Kim olacak?Tabii ki Fehmi Koru...Seneler evvel şöyle yazmış Fehmi Koru:“Burak Akbay öğrencilik yıllarını Cemaat evlerinde geçirmiştir.”Eh be Fehmi Abi!İllallah yani senin şu ocaklar söndüren komploculuğundan..