Son yılların en gözde uygulaması Instagram, yeni özelliği arşivi kullanıcılarının beğenisine sundu

Instagram kısa bir süre önce Snapchat'teki özçekim filtrelerini de bünyesine eklemişti. Bu özellik ise her zaman olduğu gibi blog'undan duyurulmadı. Bir kullanıcı tarafından keşfedildi ve yayıldı. Fotoğraf paylaşım ağının yeni özelliği ile silmek istenen fotoğraflar, arşivlenebilecek. Böylece silinmeden, istenen süre boyunca profilde gözükmeleri engellenecek.Arşivleme özelliğini kullanmak için fotoğraf ekranında, sağ üstteki menü simgesine dokunun. Burada en üstte Arşiv seçeneğini göreceksiniz. Bunu seçtiğinizde içerik profilinizden çıkacak ve arşive taşınacak.