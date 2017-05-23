Sosyal medyanın yeni fenomeni Elif Çelik, her paylaşımıyla Instagram'da beğeni topluyor

Manken Elif Çelik paylaştığı fotoğraflarla yine olay yarattı. Instagram'da 223 bin takipçisi olan Çelik, paylaşımlarıyla magazin gündemine oturdu.2015 yılında Playboy'un Slovakya edisyonuna kapak olan Elif Çelik adından söz ettirmeyi sürdürüyor. Çelik 2016 yılında da Playboy'un Meksika edisyonuna kapak olmuştu.Modelin yeni hedefi Playboy'un Amerika edisyonunda kapak olmak. Playboy'a kapak olarak bir anda dikkatleri üzerine çeken Elif Çelik, verdiği röportajda, "Bir Türk kızı Playboy'a kapak olacaksa o benim" demişti.29 yaşındaki model Playboy'da ününe ün kattıktan sonra Instagram paylaşımlarında da cesaretin dozunu artırdı. Takipçileriyle her anını paylaşan model, zaman zaman çıplak pozlarıyla dikkat çekiyor.