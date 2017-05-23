Ünlü isim Ramazan boyunca FOX ekranlarında izleyiciyle buluşacak...

Kanal Seda Akgül, Selçuk Yöntem, Timur Acar ve Tolga Çevik'ten sonra sürpriz bir isimle daha anlaştı.Ünlü oyuncu ve sunucu Pınar Altuğ, Ramazan ayı boyunca FOX ekranlarında izleyici ile buluşacak."Pınar Altuğ ile Ramazan Lezzetleri" isimli program, 29 Mayıs Pazartesi ilk bölümüyle ekrana gelecek.Farklı yörelerden iftar menüleri maharetli konuklarla yapılan keyifli sohbetler eşliğinde, Pınar Altuğ’un mutfağında seyircinin beğenisine sunulacak.Ramazan ayı boyunca ekrana gelecek programda, konuklar yaşadıkları yörenin Ramazan kültürünü anlatırken, güzel sunucu Pınar Altuğ, bu yemeklere sihirli dokunuşlarla yeni yorumlar, yeni tatlar getirecek.