Yalçın Çakır'ın sunduğu programa, 18 yıllık eşini kendisine dönmeye ikna edemeyen kocanın sinir krizi damgasını vurdu

Beyaz TV'de yayınlanan 'Yalçın Abi' programına katılan ve eşinin kaybolduğunu iddia eden Kenan Kızıltaş, gerçeği öğrenince büyük şok yaşadı.Eşinin kayıp olmadığını ve kendisine dönmek istemediğini öğrenen adam, canlı yayında üstünü başını yırttı.Gözyaşları içinde "Ben sen olmazsan yaşayamam bitanem. Türkiye'nin önünde söz veriyorum, seni seviyorum. Kendimi öldürürüm. Senin istediğin gibi olacağım. Zincire bağlasınlar beni, seviyorum abi" diyen Kenan Kızıltaş'a eşinden verilen yanıt ise, "Boşanmak istiyorum" oldu.Daha önce de canlı yayında çıkıp eşinin dönmesini isteyen adam karısına 'Tülay geri dön, ben sensiz yaşayamam' diye böyle yalvarmıştı.