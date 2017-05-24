Özcan Deniz, sosyal medya hesabından Bollywood sinemasına dair bir paylaşımda bulundu.

Müzik kariyerine ara vererek kendisini sinemaya ve oyunculuğa veren Özcan Deniz, sosyal medya hesabından Bollywood sinemasına dair bir paylaşımda bulundu.Hindistan sinema sektörü son yılların yükselişteki isimlerinden… Milyon dolarlık bir üretim içeresinde olan Bollywood sektörü görünen o ki aralıksız üretim yaparken başka yapımlardan da orantısız bir şekilde esinlenme içinde bulunuyor.Özcan Deniz, yazıp yönettiği ve başrolünde oynadığı 2013 yapımı Su ve Ateş'in Bollywood sineması tarafından çalındığını öne sürdü. Sosyal medya hesabından kendi filmi ve Hint filmindeki sahneleri yan yana koyan Deniz ortaya çıkan emek hırsızlığını, 'Galiba Bollywood bizim Su ve Ateş filmimizi çalmış. Hem de kare kare…' notuyla duyurdu.