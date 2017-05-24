Geçtiğimiz günlerde düzenlenen bir pijama partisinde eşiyle birlikte boy gösteren Pınar Altuğ'un sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım büyük ilgi gördü.

Ünlü oyuncu Pınar Altuğ ile eşi Yağmur Atacan, geçtiğimiz günlerde bir derginin düzenlediği pijama partisine katıldı.Kameralara eğlenceli pozlar veren çiftten Pınar Altuğ, düzenlenen pijama partisi sonrasında yayınlanan fotoğraflardan birini sosyal medya hesabından yayınladı.Yoruma açık bir şekilde paylaşılan pijama pozu fotoğrafına binlerce beğeni geldi.