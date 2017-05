Hürriyet yazarı Ayşe Arman, kendisini Instagram'dan 'reklam yapmak'la suçlayan Hürriyet Okur Temsilcisi Faruk Bildirici'ye köşesinden sert çıktı

Hürriyet Gazetesi Okur Temsilcisi Faruk Bildirici, okurlardan gelen şikâyetler üzerine Insagtram hesaplarını incelediği Ayşe Arman ve Sibel Arna'nyı 'reklam yapmak'la suçlamış, iki yazara Doğan Grubu Yazılı Basın Yayın İlkeleri’ni hatırlatmıştı.‘Okurların eleştirdiği isimlerden’ Arman’ın Instagram hesabına baktığında çok sayıda marka övgüsü ve fotoğraf içeren paylaşım gördüğünü aktaran Bildirici şöyle devam etmişti: “En çok da S. marka spor ayakkabıları ile ilgili paylaşım yapmıştı. Geçen yıl eylül ayından itibaren bu marka ayakkabılarla çekilmiş 20’den fazla fotoğraf geçmişti hesabından. Bir fotoğrafın altında bu marka ile ilgili olarak ‘Onlar ayakkabı değil S. bir kere dedim. Her şeyin altına olurlar. Sonsuza kadar yürüyorum, bundan rahatı yok’ yazmıştı. Bir klinikte çalışan altı kadınla birlikte çekilmiş ve yine aynı marka ayakkabıların gösterildiği fotoğrafı ‘Bugün yine geldim hahahaha bir de ne göreyim bütün kızlar benim Hindistan’ı dere tepe dolaştığım ayakkabıları giymiş. Bütün klinik rahat diye beyaz S.’leri geçirmiş ayağına’ notuyla paylaşmıştı. Arman’ın bu ayakkabı markası hakkında övgü içeren başka satırları da vardı ve hatta bu markanın geçen Anneler Günü’nde düzenlediği ‘S. ile rahat bi’pazar’ etkinliğinin duyurusunu da yapmıştı.”Hürriyet yazarı Ayşe Arman, kendisini Instagram'dan 'reklam yapmak'la suçlayan Hürriyet Okur Temsilcisi Faruk Bildirici'ye köşesinden sert çıktı."Ürün yerleştirme bana uymaz" başlığı altında Bildirici'ye cevap veren Ayşe Arman, "Ben kimseye Instagram'ımla ilgili hesap vermek zorunda hissetmiyorum kendimi" dedi.INSTAGRAM hesabım, benim kendime ait bir alan. İnanılmaz eğlendiğim, geyik yapığım, kafamı boşalttığım, makyajsız fotoğraflarımı, özel hayatımı paylaştığım, günün her anı insanlarla iletişimde olduğum bir alan. Orada ben gazeteci filan değilim. Ya da sadece gazeteci değilim. Anneyim, gezginim, ev kadınıyım, alıveriş manyağıyım, depresyondayım, umredeyim, Varanasi’deyim, Mumbai’de ev-otelimdeyim, ergen annesiyim, sevgiliyim, her pazartesi diyete giren ve bozanım, spor yapanım... Bin türlü halim var benim. Türkçesi, sadece gazeteci Ayşe Arman değilim. Her şeyim.Ve sosyal medya, hepimizin her rengini yansıtıyor. Ben kimseye Instagram’ımla ilgili hesap vermek zorunda hissetmiyorum kendimi. Sevdiğim, fayda gördüğüm şeyleri paylaşırım, duyururum, överim, hoşuma gitmeyen şeyleri de yererim, bunu bir hizmet olarak addediyorum. Ürün de yerleştirmem, böyle bir numara yapmaya gerek yok çünkü. Ben şeffaf, açık kadınım, sevdiğim şeyi cart diye koyarım. Öyle de yapmaya devam edeceğim. Nokta.