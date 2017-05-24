Eski eşi Mehmet Ali Erbil'le birlikte Türk Malı dizisinde rol almaya başlayan Nergis Kumbasar, "Onunla çalışmak güzelmiş. Unutmuşum Mehmet Ali'yi." dedi

Eski eşi Mehmet Ali Erbil'le birlikte Türk Malı dizisinde rol almaya başlayan Nergis Kumbasar, "Onunla çalışmak güzelmiş. Unutmuşum Mehmet Ali'yi." dedi.Ünlü oyuncu Nergis Kumbasar önceki gün Akmerkez'de objektiflere takıldı. Görüntülendiğini fark edince "Makyajsız, korkunç bir durumdayım" diye gazetecilere dert yanan Kumbasar, ayaküstü muhabirlerin sorularını yanıtladı.Eski eşi Mehmet Ali Erbil ile Türk Malı dizisinde yer almaya başladı. Ünlü oyuncu, "Onunla çalışmak güzelmiş. Unutmuşum Mehmet Ali'yi. Çekimler umduğumdan daha keyifli geçiyor" dedi.