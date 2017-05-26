Prof. Dr. Canan Karatay 1 milyonuncu kitabını, Hayykitap çalışanlarıyla birlikte Karatay pastasıyla kutladı

Beslenme ile hücresel/hormonsal fonksiyon bozuklukları arasındaki yakın ilişkiye odaklanan Prof. Dr. Canan Karatay, kilo vermenin ABC'sini öğrettiğini , hiç zorlanmadan zayıflamanın ve zayıf kalmanın sırrını açıkladığını iddia ettiği kitabı satış rekorları kırdı. Milyonlarca kişi okudu, medya aracılığıyla on milyonlara ulaştı.Karatay Diyeti adını taşıyan kitabı 1 milyon adet sattı. Karatay bu satışı 'Karatay pastası' ile kutladı.