Habertürk gazetesi yazarı Fatih Altaylı, Sözcü gazetesinin sahibi Burak Akbay’a ilişkin sözleri nedeniyle Fehmi Koru’yu eleştirdi

11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'e yakınlığıyla bilinen Fehmi Koru, Sözcü’ye yönelik FETÖ soruşturmasında tanık sıfatıyla savcıya ifade vermişti. Fehmi Koru "Burak Akbay’ın babası Ertuğrul Akbay bana 'Burak İsviçre’de cemaate ait bir evde yetişti' dedi" ifadelerini kullandı. Uzun yıllar Cemaat'in Zaman gazetesinde yazan Koru, 17-25 Aralık sürecinde Fethullah Gülen'e götürdüğü "sulh mektupları" ile gündeme gelmişti.Fehmi Koru’nun suçlamaları üzerine Burak Akbay’ın babası Fehmi Koru’ya ilişkin dikkat çeken bir yanıt vermiş, eski arkadaşı Fehmi Koru'nun sarhoş olup bir kadını taciz ettiğini öne sürmüştü.Fatih Altaylı da bugünkü köşesine konuyu taşıdı. Altaylı ‘Bel altı’na yanıt ‘apış arası’ başlıklı köşe yazısında şöyle yazdı:“Değerli Fehmi Bey, yıllarca pek çok insan için çok ağır suçlamalar yazdınız.Herkesi Bilderberg’ci olmakla suçladınız, davet gelince Bilderberg’e koşa koşa gittiniz.Pek çok gazeteciyi güç simsarı olmakla itham ettiniz. Elinize güç geçince güçlüler arasında postacılık dahi yaptınız.Son olarak kulaktan dolma bilgilerle savcılara gidip haysiyet cellatlığı yapmakta bir beis görmediniz. Yanıt olarak bana göre de hak etmediğiniz kadar ağır bir yanıt aldınız.Ama unutmayın, bu yanıt çok ağır olsa da, bir babanın evladına kötülük yapmaya kalkıştığınız zaman o baba ilke milke tanımaz.O yüzden kusura bakmayın, ama hak ettiniz.Bir internet sitesi açmamış olsaydınız size bunları bile yazmazdım, ama iyi kötü sesinizi duyurma imkânınız olduğu için yazıyorum.Umarım kusura bakmazsınız.Düşene vurmak haddim ve hakkım değildir, ama siz düştüğünüzü söylediğiniz yerden bile herkese bel altı vuruşlar yapmaya devam ediyorsunuz.Sonra da apış aranıza vurulunca bağırıyorsunuz.Haklısınız, apış arasına vurulmamalı ama baba olmak da böyle bir şey.”