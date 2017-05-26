Hürriyet gazetesi köşe yazarı Ahmet Hakan FETÖ operasyonlarına dair yorumlarda bulundu

Hürriyet yazarı Ahmet Hakan, darbe girişiminin ardından Gülen cemaatine yönelik olarak başlatılan soruşturmaların "siyasî kanada uzanmadığı" yolundaki eleştirilerle ilgili olarak "E sen Atilla Taş ayağını bile ortaya çıkarırsan, sen papaz ayağını bile ortaya çıkarırsan azıcık kafasını çalıştıran kim varsa 'Hani bunun siyasi ayağı, hani bunun siyasi ayağı' diye tutturuverir" dedi.E sen kebapçı ayağını bile ortaya çıkarırsan...- E sen futbolcu ayağını bile ortaya çıkarırsan...- E sen baklavacı ayağını bile ortaya çıkarırsan...- E sen komedyen ayağını bile ortaya çıkarırsan...- E sen Atilla Taş ayağını bile ortaya çıkarırsan...- E sen papaz ayağını bile ortaya çıkarırsan...Azıcık kafasını çalıştıran kim varsa...“Hani bunun siyasi ayağı... Hani bunun siyasi ayağı...” diye tutturuverir.Çaycı, çorbacı için ağıt yaktımBank Asya’nın yönetim kurulunda görev yapan adamlar bile ellerini kollarını sallayarak tahliye edilirken...Sırf Bankasya’nın önünden geçtiği için bir daha hiç çıkmamacasına içeri tıkılan AH ÇAYCI, VAH ÇORBACI...Zaman gazetesine finansörlük yapan baklava börekçiler bile motorlarını maviliklere sürerken...Sırf Zaman gazetesine abone olduğu için mavi gökyüzü kendisine dar edilen AH ÇAYCI, VAH ÇORBACI...Fetullah’ın sivil toplum örgütlerinin temel direği olan adamlar bile kıytırık raporlarla salıverilirken...Sırf Fetullah’ın sendikasına bir biçimde bulaştığı için hayatı karartılan AH ÇAYCI, VAH ÇORBACI...