2008 yılında evlenmişlerdi...

Boşanan ünlüler kervanına ünlü şarkıcı Mustafa Ceceli de katıldı. Mustafa Ceceli, 2008 yılında evlendiği tasarım mühendisi eşi Sinem Ceceli’den tek celsede boşandı.İstanbul Aile Mahkemesi’nde önceki gün görülen duruşmada çift, avukatlarıyla birlikte hazır bulundu. Gizlice yapılan boşanma davasında protokol sunan çift, boşanmak istediklerini söyledi. Çiftin 6 yaşındaki oğulları Arın'ın velayeti de anneye verildi. Arın'ın tüm eğitim ve tüm giderleri Mustafa Ceceli tarafından karşılanacak.Boşanma tazminatı olarak bir ev ve 3 milyon TL Sinem Ceceli'ye verildi.Konuyla ilgili Mustafa Ceceli, sosyal medya hesaplarından bir açıklama yayınladı.