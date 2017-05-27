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27 Mayıs 2017

Diva'nın yılan tarafından ısırılması olay oldu!

hindistan, bülent ersoy, diva
Diva Bülent Ersoy'un Hindistan'da yılan tarafından ısırılması ve yılanın öldürülmesi sosyal medyada günün konusu oldu
Diva'nın yılan tarafından ısırılması olay oldu! Bülent Ersoy, program çekimleri için gittiği Hindistan'da yeşil alanda dinlendiği sırada yılan tarafından ısırıldı. Çığlık atarak yardım isteyen Bülent Ersoy'un imdadına çalışanlar yetişti.Ersoy hastaneye kaldırılırken, yılan da öldürüldü.

Diva'nın başına gelenler sosyal medyada günün konusu haline geldi. Özellikle dünyaca ünlü sosyal paylaşım platformu Twitter'da konuyla ilgili tebessüm ettiren tweet'ler atıldı.

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