Kato Dağı'nda askerlerle operasyona çıkan Nazlı Çelik, PKK'lı teröristlerin kaldığı mağaranın üzerinden karşıya kendisini kucağına alan askerin yardımıyla geçti

Star Ana Haber spikeri Nazlı Çelik, terörle mücadele eden askerlere moral vermek için Şırnak'ın 2850 rakımlı Kato dağına çıkmış, burada operasyona katılmıştı.Jandarma komandolarla operasyon süresince yaşadığı anların görüntüleri parça parça yayınlayan güzel spiker, son olarak paylaştığı videoyla nefes kesti.Operasyon sırasında daha önce PKK'lı teröristlerin kaldığı mağaranın üzerine çıkan Nazlı Çelik, üç metrelik uçurumdan karşıya geçmekte zorluk çekti. Karşıya atlayamayan Çelik'i bir asker kucağına alarak karşıya geçirdi. Çelik nefes kesen anların videosunu Instagram hesabından "Mehmetçik bu sarp kayalıkları üzerindeki 50 kilo yükle katediyor... " notuyla paylaştı.