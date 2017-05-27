Yatağa uzanıp göğüslerini eliyle kapatarak poz verdi...

70. Cannes Film Festivali'nde tüm gözler onun üzerindeydi. Ancak Emily, perşembe günü Instagram'da 13.1 milyon takipçisiyle paylaştığı fotoğrafta tüm kıyafetlerinden daha gösterişli bir şeyi tercih etmişti ve hiçbir şey giymemişti!25 yaşındaki ‘Gone Girl' yıldızı, yatağa uzanıp göğüslerini eliyle kapatarak verdiği pozda nefes kesici görünüyordu. Güneşten bronzlaşmış teniyle göz kamaştıran yıldız anlaşılan Fransa'da bol bol güneşlenmiş. Buğulu bir makyaj yapmış olan güzel yıldız, koyu renk saçlarını yüzüne düşecek şekilde açık bırakmıştı.Ateşli poza 757 bini aşkın beğeni yüzlerce yorum geldi.4