Geceye damgasını vuran konuk top model Bella Hadid oldu...

Yavaş yavaş sona yaklaşan 70'inci Cannes Film Festivali'nin en gösterişli etkinliklerinden biri dün gece yapıldı. Sinema ve moda dünyasının ünlüleri katıldı. Bir de özel defile düzenlenen geceye damgasını vuran konuk ise top model Bella Hadid oldu.Hadid, aynı zamanda gecede en çok kıyafet değiştiren kişi de oldu. Kırmızı halıda Ralph & Russo imzalı transparan bir kıyafet giyen Hadid, gecenin ilerleyen saatlerinde ikisi de çok iddialı iki farklı tasarım giydi.İşte Cannes'da düzenlenen amfAR gecesinde kırmızı halıda yaşanan şıklık yarışından kareler.