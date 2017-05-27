Star TV'de ekrana gelen "Cesur ve Güzel"in uzun süredir merakla beklenen final tarihi netleşti

Kıvanç Tatlıtuğ ve Tuba Büyüküstün’ün başrolünü oynadığı "Cesur ve Güzel"de final için geri sayım başladı. Dizi, 22 Haziran’da son bölümüyle ekrana gelecek.Sosyal medyada en çok konuşulanlar arasına giren ‘Cesur ve Güzel’ final için gün sayıyor. Cesur ve Sühan’ın destansı aşk hikayesinin, mutlu sonla bitip bitmeyeceği 22 Haziran’da son kez yayınlanacak bölümde cevap bulacak. Tatlıtuğ ve Büyüküstün, ilk günden itibaren etkileyici sahneleriyle dikkat çeken projede yaşadıkları unutulmaz anları anlatırken, ekibe teşekkür etti.Tatlıtuğ, birinci bölümde Cesur ve Sühan’ın kaza sonrası tanıştıkları sahnenin favorisi olduğunu söyledi. Oyuncu, “Cesur rolü benim ve kariyerim için yeni bir deneyim oldu. Cesur’un maceraperest ve tutkulu karakterinde kendimden bir şeyler buldum” dedi. Büyüküstün ise, “Güzel bir sinerjiyle çalıştık. En çok Sühan’a teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu.