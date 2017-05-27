Deniz Akkaya arkadaşı ile lunaparka gitti. Fırlatma topuna binen, ünlü sunucu korkudan çığlık çığlığa bağırıp arkadaşına "İndirsinler bizi." diye yalvardı

Eski manken ve sunucu Deniz Akkaya, arkadaşı ile İstanbul Kadıköy'deki lunaparka gitti. Fırlatma topuna binen ikili o anların videosunu paylaştı. Akkaya, "İndirsinler bizi" diye yalvardı.Yüzlerce metreye çığlıklarla fırlayan Deniz Akkaya, o anları sosyal medyadan ve yeni açtığı Youtube kanalından yayınladı. Ünlü sunucu öylesine korktu ki en son inmek için yalvardı.