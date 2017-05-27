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27 Mayıs 2017

Deniz Akkaya, korkudan çığlık çığlığa kaldı!

lunapark, deniz akkaya
Deniz Akkaya arkadaşı ile lunaparka gitti. Fırlatma topuna binen, ünlü sunucu korkudan çığlık çığlığa bağırıp arkadaşına "İndirsinler bizi." diye yalvardı
Deniz Akkaya, korkudan çığlık çığlığa kaldı! Eski manken ve sunucu Deniz Akkaya, arkadaşı ile İstanbul Kadıköy'deki lunaparka gitti. Fırlatma topuna binen ikili o anların videosunu paylaştı. Akkaya, "İndirsinler bizi" diye yalvardı.

KORKUDAN ÇIĞLIK ÇIĞLIĞA BAĞIRDI
Yüzlerce metreye çığlıklarla fırlayan Deniz Akkaya, o anları sosyal medyadan ve yeni açtığı Youtube kanalından yayınladı. Ünlü sunucu öylesine korktu ki en son inmek için yalvardı.

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