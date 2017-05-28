Ekranların efsane dizilerinden birisi olan ”Cennet Mahallesi” yeni bölümleriyle geri dönüyor

Show TV’nin unutulmaz komedi dizilerinden birisi olan ‘Cennet Mahallesi’nin başrollerinde Melek Baykal, Çağla Şikel, Alişan, Müjdat Gezen, Özkan Uğur, Zeki Alasya, Aylin Kabasakal, Serhat Özcan, Ümit Yesin ve Şeyla Halis yer alıyordu. Dizi yeni adıyla yeni bölümleriyle geri dönüyor.Dizinin başrollerinde ‘Evleneceksen Gel’ programının evlenme adaylarından olan Solmaz Çiros ile Kaan Güvenilir yer alıyor. Kadronun çoğu da ‘Evleneceksen Gel’ programının evlenme adaylarından yer alıyor. Dizinin ismi ”Eğleneceksen Gel” olarak belirlendi.Çekimlerine başlanılan ”Eğleneceksen Gel” dizisinin Show TV’de ekrana gelmesi bekleniyor.