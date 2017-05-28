Star gazetesi yazarı Ahmet Taşgetiren, bugünkü yazısında Yeni Şafak gazetesi yazarı Hayrettin Karaman’ın kanser olduğunu yazdı

Ahmet Taşgetiren yazısının son bölümüne “Hayreddin Hoca'yı ziyaret ettik” diyerek hastalığından bahsetti.“Bir grup arkadaş Bursa'ya gitmiştik. Bu vesile ile Hayreddin Karaman Hocamızı da ziyaret edelim dedik. Kabul ettiler. 2 saat kadar beraber olduk” diyen Ahmet Taşgetiren şunları yazdı:“Kanser tedavisi görüyor. Giderken içimizde endişe yok değildi ama iyi gördük. Hani o güzel neşesi içinde. Dedim ya iki saat beraber olduk. Bütün memleket gündemini konuştuk, daha doğrusu daha çok o konuştu. Bu tür beraberliklerde dertleşilir de, dertleştik. ‘83 yaşındayım. Emri Hak 100 yaşasak da nasıl olsa gelecek. Acı olmasın, dilimden yanlış şeyler çıkmasın, Allah'a ve Rasulullah'a imanımla birlikte olsun, her şey hoş geldi safa geldi.’ Duygu dünyası bu. ‘Böyle durumlarda olanlara ne dersiniz’ diye sordum. ‘Ümitsizliğe kapılmak yok’ dedi. Hakikaten, bildiğimiz Hayreddin Hocamız ne ise aynen o. Neşeli, neşeli, neşeli. Okuyor, okuyor, okuyor. Ve yazıyor. Bu rahmet-mağfiret ayında tüm şifa bekleyenler için dua edelim inşaallah. Bursa'dan, Hocamıza şifa dileklerimizle birlikte içimiz ferah döndük. Elhamdülillah.”