Eski eşi Birce Akalay'ın ismini koluna kazıtan Sarp Levendoğlu'nun dövmesi yeni sevgilisi Derya Şensoy ile aralarında krize neden oldu

Oyuncu Sarp Levendoğlu, meslektaşı Birce Akalay'dan 4 ay önce boşandı. Birlikte olduğu oyuncu Derya Şensoy, Sarp'tan kolundaki 'Birce' dövmesini sildirmesini istemiş.Sarp Levendoğlu'nun, Derya Şensoy ile yasak ilişki yaşadığı için Birce Akalay'dan boşanmak zorunda kaldığı iddia edilmişti. Beş ay önce bu dedikoduyu yalanlayan Sarp Levendoğlu ile Derya Şensoy şimdilerde birlikte.Söylenenlere göre; Sarp Levendoğlu Nisan ayında eski eşi Birce Akalay'ın Can Tunalı ile flört ettiğini öğrenince, Derya Şensoy'a mesaj atmaya başlamış. Arkadaşlıkları da kısa sürede aşka dönüşmüş. Derya Şensoy, Sarp Levendoğlu'ndan kolundaki Birce dövmesini sildirmesini istemiş.